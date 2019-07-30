Алтайскому омбудсмену чаще жалуются из-за нарушений социальных прав

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-30T08:09:28+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин отчитался по работе в первом полугодии 2019 года. По его словам, чаще всего люди жалуются на проблемы с реализацией социальных прав.

Всего же по информации омбудсмена, за шесть месяцев текущего года к нему обратились более тысячи человек.

- Главным для нас является не количество обращений, что иногда связано с активностью работы Уполномоченного в городах и районах, социальных и пенитенциарных учреждениях. Важнее проблемы, волнующие жителей края, тенденции к их обострению, - подчеркнул на встрече с журналистами Борис Ларин.

Почти половина всех обращений как раз связана с проблемами реализации социальных прав граждан. На втором месте, если составлять рейтинг (14%) – обращения, поступившие из мест заключения.

- Большинство из них - о качестве оказания медицинской помощи лицам, отбывающим наказание, - добавляют в пресс-службе правительства региона.

Также в числе обращений – защита трудовых прав работников предприятий-банкротов (38 обращений), выделение санаторно-курортных путевок отдельным категориям граждан (37 обращений) и предоставление жилья для детей-сирот (38 обращений).

ИСТОЧНИК KP.RU