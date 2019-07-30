2019-07-30T07:48:42+03:00
Политика

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин прибыл на Алтай

Анна СЕМИНА
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Во вторник, 30 июля, в Алтайский край с рабочим визитом прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Его назначили куратором Алтайского края со стороны правительства страны и цель его работы – подготовить комплекс мер по ускоренному развитию региона. По информации пресс-службы правительства края, уже сегодня Максим Топилин примет участие в большом совещании по вопросам социально-экономического Алтая.

Работать над проблемой совместно с министром труда и социальной защиты Российской Федерации будет ряд представителей федеральных ведомств. Все вместе они должны разработать индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края. Завершить подготовку документа планируется к осени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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