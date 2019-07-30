Эстафетная гонка: сильнейшие биатлонисты России соревновались в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:13 2019-07-30T06:13:09+03:00

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В Барнауле с 25 по 28 июля проходил летний чемпионат по биатлону среди ветеранов. С каждым годом соревнования становятся все более зрелищными.

Как рассказал журналистам представитель оргкомитета Андрей Угаров, заявки на чемпионат подали 68 человек из 14 городов России. Соревнования проходили в течение трех дней: спринт, эстафета, индивидуальная гонка.

Самую интересную часть чемпионата - эстафету - организаторы оставили на второй день. В этом виде гонок на первый план выходит командная работа, а цена ошибки возрастает в несколько раз, ведь неудачная стрельба карается начислением штрафных кругов.

«Уровень участников соревнований в этом году как всегда высокий, борьба была очень напряженной. Сборная Алтайского края заняла почетное второе место на этом этапе соревнований. Наши вечные соперники томичи оказались сильнее, они одержали победу в эстафете. Третье место заняли спортсмены из Новосибирска. В соревнованиях участвовало четыре женщины. Согласно протоколу, одна из представительниц женского пола заняла в команде Гудвил №1 восьмое место», - прокомментировал Угаров.

Спонсором чемпионата традиционно стал Барнаульский пивоваренный завод. Предприятие обеспечило призовой фонд спортивного мероприятия, который составил в этом году порядка полумиллиона рублей.

В конце соревнований участники получили кубки и медали чемпионата страны, подарки от спонсоров, фото на память и аплодисменты зрителей.

Эстафета

Первое место - команда Томской области (Сергей Красных, Юрий Волков, Александр Шапров, Алексей Тимошин)

Второе место - команда Алтайского края №1 (Сергей Локтев, Владимир Толмачев, Лоег Полянский, Иван Лыжин)

Третье место - команда Новосибирской области (Сергей Алфимов, Евгений Якуба, Александр Пузырев, Александр Миргородский).

ИСТОЧНИК KP.RU