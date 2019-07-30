2019-07-30T05:00:06+03:00
Общество

Почти 80 сотрудников предприятия смогли получить долги по зарплате

Анна СЕМИНА
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Долги по зарплате составили более 3 млн рублейДолги по зарплате составили более 3 млн рублейФото: Анна СЕМИНА
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Благодаря вмешательству прокуратуры в Алтайском крае был погашен долг по заработной плате перед 79 работниками предприятия ООО «БАСТИОН АЛТАЙ».

Изначально прокуратура проверила исполнение трудового законодательства и выяснилось, что нарушения имеют место быть. Так с ноября 2018 года по апрель этого перед 79 сотрудниками образовалась задолженность в сумме, превышающей три миллиона рублей.

- В адрес руководителя внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В итоге благодаря прокурорскому вмешательству, 35-ти сотрудникам полностью закрыли долги по зарплате в размере более трех миллионов рублей.

Помимо этого решается вопрос о возбуждении в отношении руководителя ООО уголовного дела по факту выплаты зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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