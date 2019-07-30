2019-07-30T04:37:10+03:00
Происшествия

В Рубцовске пьяная компания задушила и расчленила мужчину

Анна СЕМИНА
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Мужчину задушили поясом от халатаМужчину задушили поясом от халатаФото: Анна СЕМИНА
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В Рубцовске завершили расследование уголовного дела, согласно которому в ноябре прошлого года две женщины и их приятель задушили мужчину и расчленили его.

Следствие установило, что в тот день в одном из частных домов Рубцовска сидела компания, которая распивала алкоголь.

- 27-летняя женщина, которая также была в состоянии опьянения, начала предъявлять претензии к 31-летнему знакомому. Она обвиняла его в том, что накануне он уронил ее малолетнего ребенка, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Возник конфликт, к которому присоединились 23-летняя хозяйка дома и еще один мужчина. Они задушили потерпевшего поясом от халата, а когда поняли, что натворили, решили избавиться от улик. Они расчленили тело убитого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Обвиняемыми по делу проходят 30-летний мужчина и обе женщины. Оно уже передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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