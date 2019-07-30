Алтайскую чиновницу подозревают в крупной взятке

СЕГОДНЯ 04:09 2019-07-30T04:09:10+03:00

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В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Ее подозревают в получении крупной взятки.

Следствие установило, что с сентября 2015 года по декабрь 2018 года женщина получала взятки в виде денег, причем в особо крупном размере. Общая сумма составила более 2,5 миллионов рублей.

- За эти деньги она должна была не составлять в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей административные протоколы за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». В настоящее время устанавливают обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении чиновнице обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU