Алтайский край взял серебро на Всероссийском фестивале дворового спорта

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-29T16:57:00+03:00

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Представители Алтайского края заняли второе общекомандное место на четвертом Всероссийском фестивале дворового спорта. Он прошел с 25 по 28 июля в Новосибирске.

Алтайская сборная уступила лишь команде хозяев фестиваля. Медали в общую копилку сборной принесли команда по футболу (третье место), женская команда по баскетболу (второе место) и команда девушек, завоевавшая золото в соревнованиях по отжиманиям.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 регионов России, в том числе Новосибирской, Кемеровской, Оренбургской, Челябинской, Томской, Тюменской областей, Республики Тыва.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, фестиваль дворового спорта организован в рамках проекта «Детский спорт». Сборную Алтайского края собрали из лучших участников, которые определились по итогам отборочных соревнований в Барнауле, 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU