У пенсионерки из Рубцовска похитили 855 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-29T16:35:28+03:00

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Полицейские разыскивают мошенников, которые похитили у пенсионерки из Рубцовска более 800 тысяч рублей.

28 июля в полицию обратилась пожилая рубцовчанка и рассказала, что у нее похитили 855 тысяч рублей. Ей в течение трех недель звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, ей рассказали про компенсацию, которую она получит за некачественные БАДЫ, купленные ранее. Мошенники убедили ее оплатить юристов, различные издержки и открыть счет. После этого через несколько банкоматов женщина перевела деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными и обращаются к жителям края с просьбой рассказать о подобного рода мошеннических схемах пожилым родственникам и соседям, чтобы предостеречь их от необдуманных поступков

ИСТОЧНИК KP.RU