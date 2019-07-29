2019-07-29T15:26:10+03:00
Общество

В Алтайском крае изменят интернет-запись к врачу

БОРЗОВ Денис
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Фото: Александр ГлузФото: Александр Глуз
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В регионе с 1 сентября записаться к врачу через интернет смогут только граждане, имеющие учетную запись на Едином портале государственных услуг.

Система направлена на то, чтобы с одной учетной записи выполнять любые действия. Можно будет записаться на прием к врачу, выбрать страховую компанию или вызвать доктора на дом. В следующем году на портале можно будет получить результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров. Также одна из важных задач - совершенствование систем безопасности.

Регистрация - процесс несложный. Нужно создать запись на gosuslugi.ru и подтвердить личность в ближайшем центре (программа предоставит адрес).

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, после подтверждения своей учетной записи на портале госуслуг пациент может зайти в личный кабинет «Мое здоровье» и там записаться к врачу. Посетить врача можно без участия регистратуры и распечатки талона - медицинская карта уже будет лежать на столе у врача.

Запись в регистратуре или по телефону все еще доступна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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