Осенью в Барнауле в тестовом режиме запустят первый пешеходный фонтан

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-29T13:16:11+03:00

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В сквере на улице Панфиловцев появится первый в краевой столице пешеходный фонтан. Его включат только в ноябре, для проверки нового сооружения, сообщает «ГТРК Алтай», ссылаясь на слова представителя компании-подрядчика.

В сквере уже демонтировали старое сооружение, которое состояло из двух чаш. Сейчас на этом месте выкопали котлован, работники уже начали его бетонировать. Эскизы проекта, которые разрабатывали в институте архитектуры и дизайна, несколько раз были изменены. Так изначально хотели отремонтировать старый фонтан, а в итоге построят современное сооружение.

Пешеходный фонтан попробуют запустить для проверки только в ноябре. Также в сквере на Панфиловцев появятся новые деревья, установят скамейки, урны и фонари, а вместо асфальта уложат плитку.

К слову, все работы выполнят в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Так на реконструкцию сквера выделили 8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU