Реконструкция барнаульского ж/д вокзала начнется уже в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-29T12:15:24+03:00

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В 2020 году РЖД начнет реконструкцию здания железнодорожного вокзала в Барнауле. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова Александра Грицая, начальника Западно-Сибирской железной дороги.

Сейчас специалисты заканчивают проектирование. Стоимость ремонта здания ж/д вокзала пока не раскрывается. Помимо этих работ также планируется реконструкция станции Тягун в Заринском районе.

По словам Грицая, обновление этого вокзала позволит привлечь в Тягун еще больше туристов. Ремонт на этой станции уже согласован с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

К слову, внешний облик барнаульского вокзала после ремонта почти не изменится потому, что здание входит в перечень объектов культурного наследия. Внутри помещения будут улучшены условия для пассажиров.

Также в проект реконструкции планируют добавить и старое здание вокзала, не используемое сейчас. Два помещения позволят разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования. После всех работ также планируют обновить и привокзальную площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU