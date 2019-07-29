Реконструкция барнаульского ж/д вокзала начнется уже в 2020 году
В 2020 году РЖД начнет реконструкцию здания железнодорожного вокзала в Барнауле. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова Александра Грицая, начальника Западно-Сибирской железной дороги.
Сейчас специалисты заканчивают проектирование. Стоимость ремонта здания ж/д вокзала пока не раскрывается. Помимо этих работ также планируется реконструкция станции Тягун в Заринском районе.
По словам Грицая, обновление этого вокзала позволит привлечь в Тягун еще больше туристов. Ремонт на этой станции уже согласован с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
К слову, внешний облик барнаульского вокзала после ремонта почти не изменится потому, что здание входит в перечень объектов культурного наследия. Внутри помещения будут улучшены условия для пассажиров.
Также в проект реконструкции планируют добавить и старое здание вокзала, не используемое сейчас. Два помещения позволят разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования. После всех работ также планируют обновить и привокзальную площадь.
ИСТОЧНИК KP.RU