В Яровом установили рекорд по лежанию «звездочкой»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-29T11:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На озере «Большое Яровое» участникам флэшмоба удалось установить новый рекорд по лежанию «звездочкой». В масштабном событии поучаствовали гости из 60 городов. Туристы прибыли из Казахстана, Белоруссии, Германии и США. Многие приезжают в Яровое специально для участия в рекорде.

Командовал «парадом» известный «Уральский пельмень» Андрей Рожков. На этот раз в рекорде «Звезда Ярового» поучаствовали 3351 человек. Пловцы одновременно опустились в воду, раскинув руки и ноги.

Помимо основного рекорда был установлен еще несколько. Более 600 человек одновременно танцевали ламбаду на пляже Причала 22, рекорд по приседаниям и самой массовой пенной дискотеке на песке – более 2000 человек приседали и танцевали на пляже Причала 42. Новой площадкой праздника стал пляж кемпинг-парка Причал 55. Праздник подарил море и озеро позитива рекордсменам, большинство из которых пообещало вернуться на курорт еще не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU