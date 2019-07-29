2019-07-29T10:41:24+03:00
Общество

В Алтайском крае появятся солнечные электростанции

БОРЗОВ Денис
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В пяти районах Алтайского края появятся солнечные электростанции. Их разместят в Славгороде, Курьинском, Кулундинском, Калманском и Михайловском районах.

Суммарная мощность электростанций составит 125 МВт. К примеру, барнаульская ТЭЦ-2 вырабатывает 272 МВт. Отдельным плюсом солнечных электростанций является то, что они не загрязняют атмосферу и не требуют топлива. Правительство региона уже заключило соглашение с российской компанией «Авелар Солар Технолоджи».

В нашем регионе это первые подобные электростанции. Но в Республике Алтай солнечную энергию используют уже пять лет. Там появилась первая экологичная электростанция в России в 2014 году.

Как сообщают «Вести Алтай», по предварительным данным, строительство начнется уже в этом году.

Александр Климин, министр промышленности и энергетики Алтайского края:

- Компания российского уровня, уже в пяти субъектах Российской Федерации построила энергетические солнечные мощности, чуть более 900 мегаватт. Расписываем дорожную карту, план совместных действий по переоформлению земельных участков и, соответственно, по созданию условий для строительства на территории края возобновляемых источников энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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