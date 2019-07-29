2019-07-29T10:12:11+03:00
Спорт

Барнаульское «Динамо» обыграло в Кубке России «Новосибирск»

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба Минспорта Алтайского краяФото: пресс-служба Минспорта Алтайского края
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Барнаульское «Динамо» в тяжелой борьбе вырвало победу в этапе Кубка России по футболу у «Новосибирска».

Матч проходил в Барнауле в воскресенье, 28 июля. Перед противостоянием велись активные споры о победителе: кто-то уповал на то, что родные стены помогут нашим футболистам одержать победу, а кто-то взывал к здравому смыслу, напоминая, что «Новосибирск» стремится в ФНЛ, к тому же, команда укомплектована лучше барнаульской.

Как сообщает Минспорта Алтайского края, тем не менее, противостояние получилось поистине упорным и равным – 90 минут ни одна из команда не могла «распечатать» ворота соперников, лишь в добавленное время игроки «Динамо» забили гол, но его не засчитали, так как Аксенов подыграл себе рукой, прежде чем занес мяч в ворота.

В добавленное время было забито три гола, один из которых – победный случился едва ли не за секунду до окончания игрового времени. Абрамов забил в нижний правый угол и довел счет до 2:1.

Голы: Чугайнов «Новосибирск» (92мин), Нестеренко «Динамо» (105мин), Абрамов «Динамо» (120мин).

ИСТОЧНИК KP.RU

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