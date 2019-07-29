За сутки в Алтайском крае случилось 27 пожаров, в одном из которых спасли человека
За прошедшие сутки на территории Алтайского края потушили 27 пожаров, на одном из них огнеборцы спасли мужчину без сознания.
Пожар, со спасанием случился, 28 июля, в Камне-на-Оби в трехэтажном жилом доме. Когда прибыли пожарные, наблюдалось сильное задымление внутри квартиры на верхнем этаже. Звено газодымозащитной службы направилось искать пострадавших в задымленный подъезд и квартиры. Также спасатели развернули пожарную автолестницу, чтобы попасть внутрь горевшей квартиры через окно.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, внутри задымленного здания пожарные нашли мужчину, который находился в бессознательном состоянии, уже успевший надышаться дымом. Его на руках огнеборцы вынесли из охваченной дымом квартиры и передали работникам скорой медицинской помощи.
По предварительным оценкам специалистов, причиной пожара могла стать неосторожность при обращении с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU