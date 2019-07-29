2019-07-29T08:34:11+03:00
Общество

В Алтайском крае представили новые современные вагоны

БОРЗОВ Денис
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Новый подвижной состав. Фото: пресс-служба правительства регионаНовый подвижной состав. Фото: пресс-служба правительства региона
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В Алтайском крае появились четыре новых современных вагона пригородных поездов. 29 июля после церемонии они начали курсировать по маршруту «БарнаулРубцовск - Барнаул». На представлении поездов побывали Губернатор Виктор Томенко и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

На приобретение новых вагонов из средств краевого бюджета выделили 240 млн рублей. Эти вагоны соответствуют всем современным требованиям по уровню комфорта и безопасности. Скоро в этом смогут убедиться пассажиры. Также заявляется, что это не последние современные вагоны, которые появятся в крае. Работа по обновлению подвижного состава совместно с компанией «РЖД» продолжится.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, вагоны собраны на Тверском вагоностроительном заводе и представлены в двух модификациях - первого класса на 60 посадочных мест и первого класса повышенной комфортности на 40 посадочных мест. В них встроены кондиционеры и есть точки доступа Wi-Fi. В вагонах откидные столы, удобные кресла с регулируемым наклоном спинки. Вагоны оборудованы необходимыми системами безопасности - видеонаблюдения, пожарной сигнализации и тушения. В салонах размещено электронное табло с информацией о температуре воздуха внутри вагона и на улице, точным временем. Кузова из надежной стали прослужат не менее 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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