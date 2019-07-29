2019-07-29T07:26:12+03:00
Общество

В Барнаульском парке «Юбилейный» появился опасный участок с торчащей арматурой

БОРЗОВ Денис
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Фото: Руслан ГончаровФото: Руслан Гончаров
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Жители Барнаула обнаружили в местном парке самовольное «выравнивание» дороги, которое может обернуться для автовладельцев преждевременной заменой летней резины.

На участке городского парка «Юбилейный», где на дороге находятся особо глубокие ямы, насыпали куски бетона с торчащими в разные стороны арматурами. Барнаулец, обнаруживший «апгрейд» дороги, призывает проезжать этот участок дороги с особым вниманием. Также он утверждает, что заметил пожилого мужчину на «Ниве», который едва смог сохранить колеса, пересекая этот участок, сообщается в соцсетях паблика «Barnaul22».

Тем временем, барнаульцы в сообществе считают находку неудивительной.

- Тьфу, я думал он как в 90-е, черные непрозрачные мешки с фрагментами тел в Юбилейном нашел.. А тут бетон с арматурой, - поделился мнением Эммануил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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