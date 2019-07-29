2019-07-29T04:50:17+03:00
Происшествия

Руководитель Greenpeace назвал пожары, которые стали причиной дымки на Алтае, катастрофой

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Руководитель Greenpeace Григорий Куксин назвал пожары в Красноярском крае и Иркутской области катастрофой планетарного масштаба. Напомним, жители Алтайского края задыхались от дыма, который принесло ветром из регионов, охваченных огнем.

Как сообщает 360, изначально не прогнозировалось, что дым пойдет в западном направлении.

- Это довольно редкое явление — как правило, его сносит на восток или на север. А сейчас опять меняется направление ветра и дым начинает тянуть обратно на восток, пока еще сибирские города в сильном задымлении, дальше скорее всего мы будем ожидать задымления Камчатки, вплоть до того, что он [дым] через океан пойдет до соседних континентов. То есть это действительно такое в планетарном масштабе явление заметное, — отметил Григорий Куксин.

По мнению специалиста, дым не исчезнет еще несколько недель как минимум.

- На пару недель вперед мы не видим никаких серьезных осадков в прогнозе, а только сильные дожди эти пожары могут полностью потушить, — подчеркнул руководитель организации.

Также он добавил, что в регионах, в которых будет наблюдаться сильное задымление, необходимо вводить режим «черного неба».

Ранее специалисты уверяли, что смог от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области не несет угрозы. Тем временем, жители Барнаула жаловались, в том числе и губернатору Виктору Томенко, не недомогание из-за неблагоприятных условий. А коммунальщики из-за отсутствия дождей выгнали на улицы пять поливальных машин, которые мыли кроны деревьев и кустарников, чтобы напитать их влагой.

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Жители Алтайского края в соцсетях сообщают о появлении кашля, одышки и признаков аллергической реакции из-за задымления. Напомним, вторую неделю дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области травит сибиряков. Информацию об увеличении количества жалоб на заболевания дыхательной системы подтвердил и главный специалист по детской пульмонологии по Барнаулу, однако региональное министерство здравоохранения данную информацию опровергает (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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