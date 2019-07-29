В Бийске отметили День ВМФ спортивными состязаниями

СЕГОДНЯ 04:28 2019-07-29T04:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бийске 28 июля на городском пляже отметили День Военно-морского флота. О том, как это было, сообщил «Бийский рабочий».

Так на площади у мемориала Славы в последнее воскресенье июля прошло мероприятие, посвященное празднованию Дня ВМФ России.

По окончанию торжественной части отмечать праздник моряки продолжили на берегу Бии (на городском пляже), рассказывают в управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска. На городском пляже провели викторину на морскую тематику, традиционный конкурс по перетягиванию каната и соревнования по волейболу.Все мероприятия запечатлел местный фотограф.

К слову, празднества прошли и в Барнауле. В краевой столице День ВМФ начали отмечать с 10 утра. Военнослужащие прошли колонной по городу, а уже в 11 часов начался праздничный концерт, а затем и спортивные мероприятия.В празднике участвовали военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, их родные и близкие, служащие флотских учреждений и предприятий, а также ветераны ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU