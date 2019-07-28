День амурского тигра отметили в барнаульском зоопарке

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-28T15:08:18+03:00

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В воскресенье, 28 июля, в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» прошел праздник День полосатых, приуроченный к Международному дню тигра.

В зоопарке уже не в первый раз отмечают это день, благо есть кого поздравлять – Шерхана и Багиру. А теперь еще их малышей, а также новичка «Лесной сказки» - белого тигренка Айхала. Трехмесячный котенок прибыл к нам из Республики Саха. Кстати, в Мирнинском районе Якутии есть одноименный поселок городского типа. Местные жители говорят, что Айхал переводится как «слава». Сегодня гости зоопарка впервые смогли увидеть мальчика.

Главных виновников торжества сегодня развлекали, как могли. Так в клетке Шерхана повесили несколько веников и в одном из них была спрятана рыба. А над бассейном разместили коробку, до которой тигр пытался допрыгнуть. Еще три ящика были прятаны в траве.

- Специалисты нам подсказали так развлекать животных. Иногда, как сейчас, это бывают коробки, иногда ведра, иногда просто в песок закапываем. Вот сейчас ему надо будет перевернуть ящики и в одном из них корм. Конечно, когда он сытый, ему интересней дурью маяться, играть с ними. А рыба… да все равно она ему достанется, - говорит директор зоопарка Сергей Писарев.

Кстати, уже 4 августа «Лесная сказка» приглашает всех на свой день рождения. Начало праздника в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU