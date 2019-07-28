Тройной кульбит через крышу: в Бийске женщина не заметила полицейскую "буханку"
Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского УАЗа случилось в Бийске вечером 27 июля.
Как сообщается в группе "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска", "буханка" спускалась с коммунального моста, и тут в нее неожиданно влетела иномарка.
- Женщина в годах на серебристой иномарке, не замечая УАЗ, выезжает на перекрёсток и допускает столкновение. Полицейская машина делает тройной кульбит через крышу, - пишут сотрудники аваркома.
В аварии серьёзно пострадал только водитель УАЗа - основной удар пришелся на него. Остальные травм не получили. Судя по фото, после аварии полицейская машина загорелась, огонь потушили подоспевшие пожарные.
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ИСТОЧНИК KP.RU