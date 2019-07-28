Тройной кульбит через крышу: в Бийске женщина не заметила полицейскую "буханку"

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-28T12:56:48+03:00

Фото из группы "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

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Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского УАЗа случилось в Бийске вечером 27 июля.

Как сообщается в группе "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска", "буханка" спускалась с коммунального моста, и тут в нее неожиданно влетела иномарка.

- Женщина в годах на серебристой иномарке, не замечая УАЗ, выезжает на перекрёсток и допускает столкновение. Полицейская машина делает тройной кульбит через крышу, - пишут сотрудники аваркома.

В аварии серьёзно пострадал только водитель УАЗа - основной удар пришелся на него. Остальные травм не получили. Судя по фото, после аварии полицейская машина загорелась, огонь потушили подоспевшие пожарные.

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ИСТОЧНИК KP.RU