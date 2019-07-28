В Барнауле разыскивают мужчину в футболке и кепке с флагом США

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-28T09:22:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего Станислава Борискина. По их данным, 38-летний барнаулец ушел из дома 17 июля и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы мужчины: худощавый, рост 178 сантиметров, короткие темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Он был одет в футболку и кепку расцветки флага США, синие джинсы и ветровку и темно-синие кроссовки.

Сегодня волонтеры направились на поиски в район сел Бобровка и Фирсово Первомайского района, где лес и много болотистых участков. Они призывают присоединиться всех желающих.

- Нам очень нужна ваша помощь! Мама Стаса очень переживает и верит в добровольцев, - говорят волонтеры.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-то известно о местонахождении Станислава Борискина, просьба позвонить по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU