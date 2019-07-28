2019-07-28T06:49:27+03:00
Общество

День Военно-морского флота в Барнауле: колонна двинулась в парк "Изумрудный"

В День ВМФ в Барнауле состоятся праздничный концерт и спортивные состязания
САПОЖКОВА Александра
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День ВМФ в РоссииДень ВМФ в РоссииФото: Николай ХИЖНЯК
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С 10 утра 28 июля в Барнауле начали отмечать День Военно-морского флота.

Как сообщает пресс-служба администрации города, от площади Октября (Молодежного театра Алтая) военнослужащие, ветераны ВМФ двинулись к парку "Изумрудный". Колонна прошла по тротуару проспекта Калинина, затем по аллее улицы Профинтерна через проспект Комсомольский.

В 11.00 в парке начнется праздник, который организовало городское отделение Общероссийской организации ветеранов ВС РФ. Участники возложат венки к памятному камню, поднимут военно-морской флаг, выступят ветераны ВМФ, представители мэрии Барнаула, общественных организаций.

После официальной части состоятся концерт и спортивные мероприятия.

- В празднике примут участие как военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, так и члены их семей, служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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