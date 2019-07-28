Над Барнаулом почти рассеялась дымка

СЕГОДНЯ 05:32 2019-07-28T05:36:05+03:00

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28 июля жители Барнаула увидели чистое, солнечное небо над головой. Смог, который нависал над регионом две недели, почти рассеялся.

- Местами, конечно, видна очень слабая дымка, но если не приглядываться, то и не заметишь, - поделилась жительница Барнаула Евгения.

Между тем, на сайте Алтайского гидрометцентра сообщается, что режим «черного неба» в крае продлится до 15 часов 29 июля:

- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологический условия) первой степени опасности.

Напомним, что сотрудники ГУ МЧС прогнозировали, что дымка рассосется 29-30 числа.

Ранее специалисты уверяли, что смог от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области не несет угрозы. Тем временем, жители Барнаула жаловались, в том числе и губернатору Виктору Томенко, не недомогание из-за неблагоприятных условий. А коммунальщики из-за отсутствия дождей выгнали на улицы пять поливальных машин, которые мыли кроны деревьев и кустарников, чтобы напитать их влагой.

ИСТОЧНИК KP.RU