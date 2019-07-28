2019-07-28T05:36:05+03:00
Общество

Над Барнаулом почти рассеялась дымка

Но режим «черного неба» сохраняется
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Над Барнаулом почти рассеялась дымкаНад Барнаулом почти рассеялась дымкаФото: САПОЖКОВА Александра
Изменить размер текста:

28 июля жители Барнаула увидели чистое, солнечное небо над головой. Смог, который нависал над регионом две недели, почти рассеялся.

- Местами, конечно, видна очень слабая дымка, но если не приглядываться, то и не заметишь, - поделилась жительница Барнаула Евгения.

Между тем, на сайте Алтайского гидрометцентра сообщается, что режим «черного неба» в крае продлится до 15 часов 29 июля:

- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологический условия) первой степени опасности.

Напомним, что сотрудники ГУ МЧС прогнозировали, что дымка рассосется 29-30 числа.

Ранее специалисты уверяли, что смог от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области не несет угрозы. Тем временем, жители Барнаула жаловались, в том числе и губернатору Виктору Томенко, не недомогание из-за неблагоприятных условий. А коммунальщики из-за отсутствия дождей выгнали на улицы пять поливальных машин, которые мыли кроны деревьев и кустарников, чтобы напитать их влагой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Смог на Алтае»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День Военно-морского флота в Барнауле: колонна двинулась в парк "Изумрудный"
На Алтае машина упала в реку: погибли женщина и 3-летний ребенок
"Добавить нечего": алтайский губернатор отреагировал на возмущения людей по поводу дымки
Спасатели тушили горящий самолет в барнаульском аэропорту
Певица Molly поделилась впечатлениями о своем выступлении на Алтае
#МечтаСониРыбиной: барнаульцы расклеивают объявления с монетками на остановках
На Алтае пьяный мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу
Из-за тумана в Барнауле рейс S7 ушел на запасной аэродром
"Берегите тайгу, вашу мать!": барнаульцы устроили пикет с чучелом чиновника
В Барнауле горел Алтайский шинный комбинат
Найденный в алтайской реке прах ветерана захоронят на его малой родине
Правительство Алтайского края: в Барнауле нашли превышение вредных веществ, но волноваться не о чем
Соцсети: на Алтайском шинном комбинате объявили 4-дневную рабочую неделю
Алтайского инженера посадили за взятки на сумму более миллиона рублей
Барнаульские справедливороссы включились в борьбу за ветхий детский сад
Барнаульского чиновника обвинили в растрате денег с помощью фиктивных документов
Представитель Путина заинтересовался ситуацией с загрязнением Пивоварки
Барнаульцы жалуются на громкий бар, который мешает им спать
МЧС: дымка над Алтайским краем может рассеяться через 3-4 дня
Алтай-Кокс благоустраивает территорию
В Барнауле долевки, продающиеся по эскроу, выросли в цене на 14%
В Барнауле продают квартиру с окнами на потолке
На алтайском театре кукол "Сказка" появятся часы за полмиллиона рублей
Полицейские задержали девушку из Барнаула за кражу 17 флаконов духов
Алтайские синоптики продлили режим "черного неба"
Часть работников комбината "Индустриальный" отказались от пособий по сокращению