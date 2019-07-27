"Добавить нечего": алтайский губернатор отреагировал на возмущения людей по поводу дымки
Виктор Томенко отреагировал на волну возмущений людей в своем аккаунте в Instagram. Губернатор Алтайского края выразил сожаление по поводу неблагоприятной метеорологической обстановки в регионе.
Руководитель региона заверил, что все уполномоченные органы власти принимают по своей линии необходимые меры и информируют о своей работе по самым разным каналам.
"В течение двух последних дней вижу у себя набирающую силу волну высказываний и просьб о том, что ситуацию должен как-то прокомментировать губернатор. Информация представляется достаточно широко и полно, добавить к ней по существу нечего", - написал Виктор Томенко.
Губернатор продублировал в своем посте подготовленную ранее информацию о действиях правительства Алтайского края в период задымления.
Как уже сообщала "КП в Барнауле", жители Алтайского края, возмущенные метеорологической обстановкой и пожарами в сибирской тайге, комментируют посты губернатора с хештегом #мыхотимдышать и жалуются на затянувший регион смог.
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ИСТОЧНИК KP.RU