2019-07-27T11:33:11+03:00
Общество

#МечтаСониРыбиной: барнаульцы расклеивают объявления с монетками на остановках

Люди участвуют в акции памяти девочки, умершей от рака.
Анастасия Корягина
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Объявление на барнаульской остановке. Фото: Кристина ПетерсОбъявление на барнаульской остановке. Фото: Кристина Петерс
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На барнаульских остановках стали появляться объявления с приклеенными к ним монетками и хештегом: #МечтаСониРыбиной. Горожане, замечающие эти весточки, фотографируют их и постят в соцсетях.

В объявлениях написан один и тот же текст: "Если вам нужна помощь, и не хватает на проезд, возьмите монетку. Пусть мир станет добрее!" Подпись гласит: "Соня, 10 лет".

Соня Рыбина умерла от онкологии в январе 2019 года. Девочке было 10 лет. Она мечтала помогать людям и хотела, чтобы на каждой остановке общественного транспорта пассажир мог взять монетку - если ему не хватает на проезд.

Объявления с таким текстом впервые появились в Петербурге. Флешмоб помогла осуществить мама Сони, Алена. Под хэштегом #МечтаСониРыбиной об идее девочки рассказали в соцсетях. Сейчас к акции присоединились уже более 50 городов России и Казахстана.

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Мечта Сони Рыбиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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