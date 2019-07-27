МечтаСониРыбиной: барнаульцы расклеивают объявления с монетками на остановках

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-27T11:33:11+03:00

Люди участвуют в акции памяти девочки, умершей от рака.

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На барнаульских остановках стали появляться объявления с приклеенными к ним монетками и хештегом: #МечтаСониРыбиной. Горожане, замечающие эти весточки, фотографируют их и постят в соцсетях.

В объявлениях написан один и тот же текст: "Если вам нужна помощь, и не хватает на проезд, возьмите монетку. Пусть мир станет добрее!" Подпись гласит: "Соня, 10 лет".

Соня Рыбина умерла от онкологии в январе 2019 года. Девочке было 10 лет. Она мечтала помогать людям и хотела, чтобы на каждой остановке общественного транспорта пассажир мог взять монетку - если ему не хватает на проезд.

Объявления с таким текстом впервые появились в Петербурге. Флешмоб помогла осуществить мама Сони, Алена. Под хэштегом #МечтаСониРыбиной об идее девочки рассказали в соцсетях. Сейчас к акции присоединились уже более 50 городов России и Казахстана.

polinkinaradost Мечта Сони Рыбиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU