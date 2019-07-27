На Алтае пьяный мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-27T10:15:23+03:00

Мужчина применял силу к девочке, поэтому она не смогла отбиться.

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В Республике Алтай осудили 34-летнего мужчину из Чемальского района. Его признали виновным в насилии по отношению к 14-летней девочке.

Как рассказали в региональном следкоме, ночью 6 августа 2018 года в одной из квартир села Уожан сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней дочери сожительницы. Мужчина применял силу к девочке, поэтому она не смогла отбиться.

После того, как стало известно о преступлении, злоумышленника содержали под стражей. Суд назначил ему 8,5 лет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU