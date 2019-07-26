Алтайского инженера посадили за взятки на сумму более миллиона рублей
В Алтайском крае вынесли приговор бывшему главному инженеру государственного унитарного предприятия «Бийское». Его признали виновным в получении взятки в виде денег в крупном размере.
В должностные обязанности главного инженера входило проведение закупок горюче-смазочных материалов, запасных частей и оборудования для бесперебойного снабжения сельскохозяйственной техники предприятия. В 2015 году к нему обратился представитель одной из частных компаний с просьбой о заключении и исполнении договоров поставки товаров.
Обвиняемый предложил поставщику передавать различными частями на счета его банковских карт взятку в виде денег в сумме около 10% от стоимости поставляемых по договорам товаров. С апреля 2015 по ноябрь 2018 года обвиняемый получил в качестве взятки более 550 тысяч рублей, считает следствие.
Кроме того, с марта 2016 по ноябрь 2018 года главный инженер получил более 590 тысяч рублей от двух предпринимателей.
В ходе расследования уголовного дела бывший инженер предприятия полностью признал свою вину. На его имущество стоимостью более 2 миллионов рублей наложили арест.
В итоге суд назначил инженеру наказание 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда он должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU