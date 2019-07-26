2019-07-26T16:49:43+03:00
Общество

Барнаульские справедливороссы включились в борьбу за ветхий детский сад

Одна из родительниц обратилась к депутату Барнаульской городской думы Алексею Якунину. Она попросила оказать содействие в "скорейшем ремонте и благоустройстве" детского сада №249 "Теремок".
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Детский сад "Теремок". Фото: altai.spravedlivo.ruДетский сад "Теремок". Фото: altai.spravedlivo.ru
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Краска и штукатурка на стенах обваливается, снаружи огромные дыры в фасаде. Это описание не заброшенного и нежилого здания смутных времен, а действующего храма детства – детского сада №249 в Барнауле. Возможная вопиющая халатность ответственных лиц довела родителей до отчаяния. В поисках путей спасения разрушающегося на глазах и опасного для пребывания второго дома своих детей одна из родительниц обратилась к депутату Барнаульской городской думы Алексею Якунину. Она просит оказать содействие в "скорейшем ремонте и благоустройстве" детского сада №249 "Теремок".

Детский сад "Теремок". Фото: altai.spravedlivo.ru

Детский сад "Теремок". Фото: altai.spravedlivo.ru

Как утверждает в обращении к депутату-справедливороссу БГД Алексею Якунину Наталья Черепанова, здание детского учреждения не видело ремонта многие годы. "Краска и штукатурка на стенах обваливается, снаружи огромные дыры в фасаде", – описывает она неприглядную картину. Проблемы начинаются со входа на территорию учреждения, где детей встречают ржавые ворота, продолжает она.

"Сама территория залита асфальтом, но, кажется, что его несколько лет не меняли: от него остались лишь островки, об которые ребенок может запнуться", – отмечает Наталья Александровна.

Справедливости ради надо отметить, подчеркивает она, что после опубликования фото в социальных сетях начался косметический ремонт фасада силами сотрудников детского учреждения.

Прошу помочь в сложившейся ситуации и ускорить процесс благоустройства д/с №249", – такими словами заканчивается ее обращение к Алексею Якунину.

Детский сад "Теремок". Фото: altai.spravedlivo.ru

Детский сад "Теремок". Фото: altai.spravedlivo.ru

Депутат побывал на месте и удостоверился в том, что факты, изложенные в обращении, соответствуют действительности. После этого он обратился с официальными запросами к главе краевого центра, председателю комитета по образованию г. Барнаула, начальнику управления единого заказчика в сфере капитального строительства и прокурору города. В них он обращает внимание чиновников и правоохранительные органы на то, что нахождение детей в этом дошкольном учреждении небезопасно, и, по мнению родительницы, здание находится в аварийном состоянии. Политик также просит пояснить, по каким причинам дошкольное учреждение не попадало в план закупок по капитальному ремонту, и предоставить информацию о планируемых ремонтных работах в детсаду. Ну а к прокурору особое пожелание – принять меры прокурорского реагирования.

Алексей Якунин в разговоре добавил, что 25 июля, на волне общественного резонанса исполняющая обязанности заведующей (прежняя уволилась на фоне скандала) детским садом встретилась с родителями (Парламентарий также принял участие во встрече. – Прим. ред.). Новый руководитель учреждения выразила надежду, что детсад будет включен в муниципальную программу капитального ремонта на 2020-2021 годы.

"Наша же задача – добиться проведения внеочередного ремонта, и как можно скорее", – подчеркнул политик. Мы будем следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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