2019-07-26T15:28:33+03:00
Общество

Представитель Путина заинтересовался ситуацией с загрязнением Пивоварки

Ситуация с загрязнением Пивоварки стоит на контроле Росприроднадзора.
Анастасия Корягина
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Мазутный ручей в Пивоварке. Фото: скриншот видео очевидце в Barnaul 22Мазутный ручей в Пивоварке. Фото: скриншот видео очевидце в Barnaul 22
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Руководитель приемной президента РФ в Алтайском крае и главный федеральный инспектор Юрий Земский обратился в краевое управление Росприроднадзора за разъяснениями по поводу загрязнения реки Пивоварка в Барнауле. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.

Напомним, 22 июля барнаульцы обнаружили, что с территории одного из городских предприятий в реку стекает мазут. Представитель алтайского Росприроднадзора сообщил, что ситуация с загрязнением Пивоварки стоит на контроле ведомства. Какие именно меры предпринимаются, собеседник оперативно рассказать затруднился.

В соцсетях барнаульцы сообщают, что в районе, где обнаружили слив мазута, подобное происходит постоянно.

Напомним, после жалобы барнаульцев на мазутный ручей на место происшествия приехала бригада рабочих и начала засыпать протечку песком. В Росприроднадзоре тогда рассказали, что предположительно мазут вытекал с территории кирпично-асфальтного завода на улице Силикатная. Как говорят жители города, следы загрязняющего потока в том месте до сих пор остались.

Состояние реки давно вызывает беспокойство горожан. Так, в феврале 2019 года по материалам проверки Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Пивоварки. В августе 2018 года река изменила цвет на мутно-молочный из-за присутствия загрязняющих и токсичных веществ. Кроме того, удалось установить, что жидкие стоки попадали в реку из сети ливневой канализации на улице Малахова.

Городские власти и экологи тогда воззвали к совести местных жителей и руководства предприятий. Также планировалось запустить специальную программу по очистке от мусора русла реки, а также береговой линии. На воплощение проекта требовалось порядка 56 млн рублей, большую часть из которых должны были выделить из федерального бюджета, но Москва заявку отклонила.

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Барнаульская река меняет цвет чуть ли не каждый год, она уже окрашивалась и в белый, и в зеленый, теперь пришла пора потемнеть. На этот раз мазутоподобная субстанция попала в реку в Железнодорожном районе города недалеко от моста через пр. Строителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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