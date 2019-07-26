2019-07-26T12:58:58+03:00
Общество

В Барнауле долевки, продающиеся по эскроу, выросли в цене на 14%

Юлия ЕВГРАФОВА
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Цены на долевки, которые продаются по экскроу, в Барнауле выросли в цене, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Так средняя стоимость жилья, выходящего на первичный рынок Барнаула и продающегося по новым правилам, заметно выросла. Недавно строительная компания «Вира-Строй» перешла на проектное финансирование и стала продавать квартиры через счета эскроу в новостройке на Балтийской, 93. В этом доме больше 500 квартир, но пока спрос на них небольшой.

К слову, на Алтайском портале недвижимости находится 65 объявлений от риелторов. В среднем квадратный метр стоит 49 тысяч 900 рублей. Немного меньше цена в соседних высотках - 43 тысячи 600 рублей. По итогу разница в цене составила больше 14%. Потому что в новых домах кирпичные стены, их стоимость выше, чем панельных или газобетонных.

С привлечением банковского финансирования в Барнауле реализуются два проекта. Это ЖК «Парковый» и ЖК «Моховая поляна». В первом стоимость квадрата составляет 46 тысяч 800 рублей, во втором - 43 тысячи 300 рублей. В итоге, ранее заложенные объекты с банковским финансированием не показывают рост в цене в отличие от новых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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