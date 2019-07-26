В Барнауле продают квартиру с окнами на потолке

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-26T12:24:24+03:00

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Необычную квартиру выставили на продажу в Барнауле. Она находится в высотке на ул. Папанинцев, 111 на самом верхнем этаже. Ее особенность заключается в том, что в гостиной есть два окна, которые расположены прямо на потолке. Но кроме них в квартире есть и обычно расположенные окна, сообщили в Алтайском портале недвижимости.

В объявлении также указаны плюсы квартиры - «новая дизайнерская отделка, высокие потолки - 2,9 м. Встроенная мебель, качественная металлическая дверь, кондиционер, водонагреватель, теплые полы в ванной комнате и кухне, видеодомофон. В санузле - душевая кабина и стиральная машина. В непосредственной близости находятся школы, детские сады, а также высшие и средние учебные заведения, авто- и железнодорожный вокзалы, театры, магазины, кафе и рестораны. Самый центр Барнаула. Огромное количество маршрутов общественного транспорта и остановки поблизости», - сообщает агент, продающий квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU