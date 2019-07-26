2019-07-26T11:01:52+03:00
Общество

Полицейские задержали девушку из Барнаула за кражу 17 флаконов духов

Подозреваемую в хищении парфюма удалось задержать в Новосибирской области.
Анастасия Корягина
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Духи, парфюмерия.Духи, парфюмерия.Фото: Анастасия Корягина
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В начале июля в Бийске из двух отделов с парфюмерией похитили порядка 17-ти флаконов духов. В обоих случаях злоумышленники действовали по одной схеме: на изъятых записях с камеры внутреннего наблюдения полицейские рассмотрели, как молодые люди берут с полок коробки с туалетной водой и складывают их в рюкзак.

В итоге подозреваемую в хищении парфюма удалось задержать в Новосибирской области. Ей оказалась 27-летняя жительница Барнаула. В содеянном она призналась и написала явку с повинной.

Однако изъять украденную продукцию не удалось. Девушка продала духи на одном из городских рынков.

Как выяснилось в ходе следствия, подобные преступления подозреваемая совершала не только на территории Бийска, но и в Барнауле, и в Новосибирске. Похитительница находится в следственном изоляторе. По данным фактам возбудили уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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