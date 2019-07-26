2019-07-26T10:21:11+03:00
Общество

Часть работников комбината "Индустриальный" отказались от пособий по сокращению

Власти края сдают комбинат в аренду с последующей продажей.
Анастасия Корягина
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Огурцы комбината "Индустриальный".Огурцы комбината "Индустриальный".Фото: Олег УКЛАДОВ
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23 сотрудника комбината «Индустриальный» написали заявления об увольнении по собственному желанию – они нашли новую работу. Люди добровольно отказались от выходного пособия, которое выплачивается в случае сокращения, сообщают "Вести-Алтай".

Власти края сдают комбинат в аренду с последующей продажей. Причина – убыточность предприятия и отсутствие средств на модернизацию.

Часть сотрудников тепличного комплекса потеряют работу. Всего в штатном расписании числится 550 человек. Арендатор обещает трудоустроить 200 работников. Всем остальным сейчас разъясняют их права, предлагают варианты трудоустройства, рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости Надежда Капура.

Из 550 сотрудников комбината около 400 проживают в Барнауле. Остальные из Кытмановского, Ребрихинского, Павловского, Первомайского, Алтайского и других районов края. Сокращение работников пройдет с 23 августа по 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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