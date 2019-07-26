В Барнауле сделают первую аллею с велодорожками

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-26T09:37:00+03:00

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На улице Георгия Исакова сделают специальную зону, по которой могут спокойно передвигаться велосипедисты. Она протянется на 5 км от Матросова до Малахова, пишет "МК на Алтае".

Средства на это получили в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Горожане еще в феврале проголосовали за сквер на ул. Панфиловцев и два участка аллеи по ул. Георгия Исакова.

Аллея на ул. Г. Исакова. Фото: официальный сайт Барнаула

С двух сторон дорожки высадят аллеи. Чтобы не менять привычки барнаульцев, тропинки, которые они протоптали между деревьями за много лет, расширят до полутора метров и покроют асфальтом. У велодорожки будет направление движения, а в конце — круговой переезд на вторую полосу, чтобы ехать в обратном направлении.

На велодорожке не будет поворотов, но она будет волнистой - так получилось из-за деревьев и колодцев. Полностью благоустроенную аллею сдадут к 1 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU