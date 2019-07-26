2019-07-26T08:43:50+03:00
Общество

Чья-то мать: неизвестная женщина угнала у ребенка машину

Юлия ЕВГРАФОВА
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Мальчик ненадолго выпустил машинку из виду...Мальчик ненадолго выпустил машинку из виду...Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле 24 июля у жительницы краевой столицы, которая гуляла со своим ребенком возле церкви, украли игрушечную машину. О случившемся сообщил муж пострадавшей в паблике «Черный список Барнаул».

Со слов Александра, его жена и сын гуляли на территории церкви, которая находится на Шумакова,25 а. Мальчик катался на игрушечной машине, потом ненадолго оставил ее. Пока ребенок со своей мамой гуляли по территории произошло непредвиденное. Происшествие зафиксировала установленная неподалеку камера видеонаблюдения.

- Машина стояла на детской площадке, в какой-то момент жена упустила её из виду, и как выяснилось по видео, ее угнала какая-то мамаша с ребенком. Спору нет, что сами профукали, но даже мысли не возникало когда на площадке одни мамаши с детьми, что кто-то так нагло просто сядет и уедет, - написал муж пострадавшей.

Выяснилось, что после этого неизвестная женщина с ребенком ушли в направлении улицы Шумакова. Сейчас семья, у которой угнали детское авто, своими силами ищет виновницу неприятного инцидента.

- Если вдруг кто одумается можно написать в личку. Жалко не машину, сын теперь сам по улице ходит ее ищет, а отношение людей удивляет, - написал Александр.

К слову, жители краевой столицы в комментариях стали делиться своими подобными историями и советовать обратиться в полицию. Барнаульцы считают, что если виновников не наказать по закону, то дальше может случиться необратимое…

- Заявление напишите, сейчас машинка, дальше коляска и так далее. Начало уже положено, - заключила Ирина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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