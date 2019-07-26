2019-07-26T06:58:43+03:00
Общество

Где в Барнауле отключат горячую воду из-за ремонтов теплосетей

САПОЖКОВА Александра
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Ремонт теплосетейРемонт теплосетейФото: Олег УКЛАДОВ
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Подачу горячей воды ограничат для части домов Октябрьского и Индустриального районов Барнаула. Это связано с реконструкцией теплосетей.

Под временное отключение попадают:

- 26 многоквартирных домов и две школы по ул. Малахова и Павловскому тракту. До 9 часов 28 июля,

- 53 многоквартирных дома, три школы, четыре детсада и больница в Октябрьском районе. С 9 часов 29 июля до 10 часов 30 июля,

- пять многоквартирных домов и 202 частных дома в границах ул. Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного. С 9 часов 29 июля до 9 часов 19 августа. На участке продолжается ограничение движение по ул. Волгоградской от Трамвайного проезда до ул. Северо-Западная 2-я, по Трамвайному проезду от ул. Волгоградской до дома №26.

Также подача горячей воды будет ограничена:

- в 19 многоквартирных домах, детсаде, двух больницах и пожарной части по улицам Малахова, Исакова, Гущина и Юрина с 9 часов 29 июля до 9 часов 30 июля,

- в детсаде по улице Сизова, 22 с 11 по 1 августа,

Ограничение продолжается:

- в шести многоквартирных домах по ул. Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября с 25 июля до 10 часов 29 июля;

- в шести многоквартирных домах и спортшколе по улице Г. Исакова с 16 июля по 30 июля.

В Сибирской генерирующей компании отмечают, что эти работы необходимы - они являются важным этапом подготовки к отопительному сезону и повысят надежность теплоснабжения.

Список объектов с указанием сроков отмечен на карте https://yandex.ru/maps/:

- зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта уже подана,

- желтым - где ведутся масштабные работы на сетях;

- нет никакого знака - горячая вода подается, а если ее нет, следует обратиться в управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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