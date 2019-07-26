Чемпион мира по ММА Олег Тактаров встретился с алтайскими бойцами

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-26T06:59:16+03:00

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25 июля спортсмен посетил Алтайский центр самбо в Барнауле и провел мастер-класс для самбистов и дзюдоистов. Тактаров начинал свою спортивную карьеру с этих видов борьбы.

Как сообщает Минспорта Алтайского края, Олег Тактаров прилетел в Барнаул для участия в Шукшинских днях. Также он планирует съездить в Бийск и Белокуриху. Спортсмен не растерял свою форму - молодые и крепкие бойцы во время тренингов не смогли выиграть партер у Олега Тактарова, как и провести болевой захват.

Известный спортсмен работал с молодыми бойцами около полутора часов. Он рассказывал воспитанникам Алтайского центра самбо как правильно занять позиции в стойке и партере, как эффективно атаковать и обороняться, как рационально распределять запас сил в поединке, или как максимально продуктивно использовать свои группы мышц и вес.

В конце интерактивной тренировки началась фото и автограф-сессия.

ИСТОЧНИК KP.RU