Алтайского чиновника осудят за получение взятки в особо крупном размере

СЕГОДНЯ 06:32 2019-07-26T08:51:35+03:00

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Работница краевого управления по предпринимательству взяла взятку в несколько миллионов рублей.

Следственный комитет по Алтайскому краю в скором времени возбудит уголовное дело из-за получения взяток в особо крупном размере.

Как сообщает «Толк», в течение трех лет с 2015 по 2018 год главный специалист отдела лицензирования взяла как минимум 1 млн 140 тыс. рублей от барнаульского предпринимателя.

Правоохранители предполагают, что бизнесмен, который продает алкоголь в регионе, нарушил Федеральный закон N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Предприниматель отделался административным правонарушением.

Помимо прочего, эта же сотрудница управления по предпринимательству взяла почти полтора миллиона рублей от директора другой организации. Она получила деньги за то, что не обращала внимание на нарушение предпринимателем закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

В скором времени следственный комитет по Алтайскому краю возбудит уголовное дело за получение взяток в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU