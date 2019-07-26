2019-07-26T06:24:07+03:00
Общество

Барнаульцы два часа простояли в пробках по пути на работу

Движение в городе затруднено из-за ремонтных работ.
Анастасия Корягина
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Пробки в Барнауле. Фото: Яндекс.ТерминалПробки в Барнауле. Фото: Яндекс.Терминал
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В Барнауле на Змеиногорском тракте, проспектах Ленина и Красноармейский с утра было трудно проехать. В городе продолжается масштабный ремонт коллекторов и теплосетей, многие участки перекрыты.

По данным Яндекс.Терминала, на Змеиногорском тракте от Вешней улицы до переулка Кауфмана было затруднено движение на расстоянии 2,2 км. Пробка продержалась 2 часа. На данный момент она сократилась: движение затруднено от лыжной базы Динамо до ул. Ломоносова.

На проспекте Ленина от Северо-Западной улицы до Профинтерна машины двигались со скоростью 5-10 км/ч в течение 2 часов 40 минут.

Также зафиксировали пробки на шоссе Ленточный Бор, Южном тракте, проспектах Комсомольском и Строителей.

Многие барнаульцы в комментариях в соцсетях жалуются на "черепашье движение", но большинство все-таки относится к ситуации с пониманием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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