В Барнауле ребенок врезался на велосипеде в автомобиль

СЕГОДНЯ 05:32 2019-07-26T05:32:19+03:00

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25 июля около 19 часов вечера в микрорайоне Новосиликатный под колеса "Лады" попал несовершеннолетний велосипедист. По словам свидетелей происшествия в паблике Barnaul 22, ребенок пересекал дорогу на велосипеде вопреки правилам и врезался в машину.

Очевидцы сообщают, что ДТП случилось на улице Новосибирской. О состоянии ребенка на данный момент ничего не известно. Комментариев от официальных органов пока не поступало.

В комментариях в соцсетях люди, как это часто бывает, разделились на два лагеря: тех, кто винит в невнимательности водителя автомобиля, и тех, кто считает, что велосипедисты в Барнауле совсем "от рук отбились".

Это далеко не первое ДТП с участием велосипедистов за сезон. Так, в мае на ул. Кутузова при схожих обстоятельствах погиб 9-летний ребенок. Мальчик нарушил ПДД, резко выскочив на велосипеде на пешеходный переход перед движущейся маршруткой. Ребенок погиб на месте. ГИБДД проводит проверку по данному факту. Не исключено, что водителя накажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU