2019-07-26T05:32:19+03:00
Общество

В Барнауле ребенок врезался на велосипеде в автомобиль

Мальчик нарушил правила дорожного движения - не слез с велосипеда, пересекая дорогу.
Анастасия Корягина
Поделиться:
ДТП с участием велосипеда. Фото: Виталий Шевелев, vk.com/incident22ДТП с участием велосипеда. Фото: Виталий Шевелев, vk.com/incident22
Изменить размер текста:

25 июля около 19 часов вечера в микрорайоне Новосиликатный под колеса "Лады" попал несовершеннолетний велосипедист. По словам свидетелей происшествия в паблике Barnaul 22, ребенок пересекал дорогу на велосипеде вопреки правилам и врезался в машину.

Очевидцы сообщают, что ДТП случилось на улице Новосибирской. О состоянии ребенка на данный момент ничего не известно. Комментариев от официальных органов пока не поступало.

В комментариях в соцсетях люди, как это часто бывает, разделились на два лагеря: тех, кто винит в невнимательности водителя автомобиля, и тех, кто считает, что велосипедисты в Барнауле совсем "от рук отбились".

Это далеко не первое ДТП с участием велосипедистов за сезон. Так, в мае на ул. Кутузова при схожих обстоятельствах погиб 9-летний ребенок. Мальчик нарушил ПДД, резко выскочив на велосипеде на пешеходный переход перед движущейся маршруткой. Ребенок погиб на месте. ГИБДД проводит проверку по данному факту. Не исключено, что водителя накажут.

Читайте также:

В Барнауле мусоровоз насмерть сбил велосипедиста (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле сделают первую аллею с велодорожками
Виктор Мережко попросил у алтайского губернатора сотку земли
Чья-то мать: неизвестная женщина угнала у ребенка машину
Житель Алтайского края из упрямства не подчинился пограничникам
Где в Барнауле отключат горячую воду из-за ремонтов теплосетей
Чемпион мира по ММА Олег Тактаров встретился с алтайскими бойцами
Алтайского чиновника осудят за получение взятки в особо крупном размере
Барнаульцы два часа простояли в пробках по пути на работу
Алтай-Кокс благоустраивает территорию
В Алтайском крае под открытым небом выступят звезды 90-х
Алтайские спасатели нашли тело девочки, упавшей с баржи в Обь
Ученики бийской автошколы не могут получить права
Почти 300 сотрудников завода смогли получить зарплату после вмешательства прокуратуры
Чемпионат России по биатлону среди ветеранов состоится в Барнауле
Мария Шукшина возложила цветы к памятнику отца в Барнауле
Женщина украла из магазина куртку
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
В Барнауле на улице Пионеров ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети
Крестный отец по-алтайски: Мужчина изнасиловал мать своего крестника