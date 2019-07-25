2019-07-25T16:34:37+03:00
Общество

Ученики бийской автошколы не могут получить права

Анна СЕМИНА
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Бийчане не могут получить праваБийчане не могут получить праваФото: Анна СЕМИНА
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Одна из автошкол Бийска «Багги-Мастер», по словам учеников, работает без лицензии. Из-за этого они не могут получить права.

Однако это не все беды социальных сетей.

- В школе нет машин, чтобы пройти практику вождения, а потраченные на обучение деньги организация не возвращает, - рассказывает ИА «Банкфакс» со ссылкой на одну из учениц школы.

Как оказалось, в школе недавно сменился директор и некоторые проблемы все же есть, но по словам руководства, «не столь серьезные, как о них говорят».

Нынешний директор Дмитрий Глушкой, является супругом экс-депутата Бийской гордумы и Алтайского Закосбрания Веры Глушковой и на нее ученики автошколы уже вышли. В свою очередь она пообещала решить все проблемы. В частности для вождения их определили в другое заведение. Но до получения прав они так и не дошли. Их не выдают по причине того, что они учились именно в «Багги-Мастер».

- Нам удалось встретиться с Верой Глушковой. Она сказала, что все решит, но ничего не решилось. Деньги не возвращают. В той школе, где, как она сказала, что будет вождение, просят еще шесть тысяч рублей за теорию, - возмущается клиентка.

Сейчас по ее информации школу вовсе планируют ликвидировать, а на ее месте открыть новую, но с прежним директором. Пострадавшие намерены обратиться в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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