Почти 300 сотрудников завода смогли получить зарплату после вмешательства прокуратуры
В Алтайском крае прокуратура помогла 290 работникам моторного завода получить зарплату.
Как было установлено, на предприятии имеется задолженность по уплате заработной платы сотрудникам за май этого года. В списке оказалось 290 работников предприятия.
При этом задолженность составила более четырёх миллионов рублей, - сообщают в пресс - службе прокуратуры Алтайского края.
В адрес руководителя завода было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. Оно было удовлетворено.
Помимо этого по инициативе прокурора района руководителя предприятия привлекли к административной ответственности.
Работникам моторного завода выплатили более четырёх миллионов рублей задолженности.
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ИСТОЧНИК KP.RU