2019-07-25T15:56:20+03:00
Общество

Почти 300 сотрудников завода смогли получить зарплату после вмешательства прокуратуры

Анна СЕМИНА
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Более четырех миллионов рублей выплатили сотрудникам заводаБолее четырех миллионов рублей выплатили сотрудникам заводаФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае прокуратура помогла 290 работникам моторного завода получить зарплату.

Как было установлено, на предприятии имеется задолженность по уплате заработной платы сотрудникам за май этого года. В списке оказалось 290 работников предприятия.

При этом задолженность составила более четырёх миллионов рублей, - сообщают в пресс - службе прокуратуры Алтайского края.

В адрес руководителя завода было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. Оно было удовлетворено.

Помимо этого по инициативе прокурора района руководителя предприятия привлекли к административной ответственности.

Работникам моторного завода выплатили более четырёх миллионов рублей задолженности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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