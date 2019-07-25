2019-07-25T11:55:57+03:00
Спорт

Чемпионат России по биатлону среди ветеранов состоится в Барнауле

БОРЗОВ Денис
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Организатор и главный судья ЧемпионатаОрганизатор и главный судья ЧемпионатаФото: БОРЗОВ Денис
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В Барнауле пройдет уже ставший традиционным летний Чемпионат России по биатлону среди ветеранов. Соревнования будут проходить с 25 по 28 июля в лыжно-биатлонном комплексе «Сухой лог». Организаторы не отступают от классических дисциплин, с которых начался биатлон в 60-е годы, несмотря на то, что на сегодняшний день существует множество различных гонок. Стартов будет три – спринт, эстафета и гонка. Почетным гостем соревнований станет Владимир Шипулин – отец олимпийского чемпиона Антона Шипулина.

Чемпионат стартует в пятницу, 26 июля, сбор участников назначен на 9.00. Старт спринтерской гонки в 10.00. Нововведением стало участие женщин-биатлонисток в соревнованиях. Представительницы прекрасного пола впервые посоревнуются на летнем Чемпионате России по биатлону среди ветеранов. Заявлено уже 5 участниц. Мужчины представлены в четырех возрастных категориях – от 35 лет, верхнего ограничения нет. Всего зарегистрировано 74 спортсмена из 13 городов России. Будет разыграно 9 комплектов медалей среди мужчин и 3 - среди женщин.

Награды тройке призеров Фото: БОРЗОВ Денис

Награды тройке призеровФото: БОРЗОВ Денис

За первое место в каждой возрастной группе вручат телевизор 43-й диагонали, за второе – телевизор 32-й диагонали, за третье место – ценный приз из бытовой техники.

- С каждым годом наблюдается прогресс – и скорости растут, и попаданий становится больше, участники вновь заинтересовались тренировками, несмотря на возраст, и в 45 лет, и в 60 лет занимаются спортом, и это радует, - рассказывает главный судья Чемпионата Виктор Селютин.

Впервые соревнования такого уровня были проведены в Барнауле в 2012 году. Похожие чемпионаты появились в Ульяновске, Мурманске, кубок регионального масштаба среди ветеранов организовали в Смоленске.

Ветеранское движение в биатлоне в Алтайском крае берет начало в далеком 1979 году, к сожалению, началось оно с трагического события для местного биатлона. Группа спортсменов во главе с Юрием Галкиным – старшим тренером сборной Алтайского края по биатлону попала в аварию со смертельным исходом рядом с Манжероком. В память о них была организована гонка тренеров, которая в дальнейшем переросла в гонку ветеранов.

Организаторы благодарят за помощь в проведении соревнований Союз биатлонистов России, Министерство спорта Алтайского края, Федерацию биатлона Алтайского края, Союз ветеранов биатлона Алтайского края, также традиционным партнером стал Барнаульский пивоваренный завод.

Демонстрация медалей Чемпионата Фото: БОРЗОВ Денис

Демонстрация медалей ЧемпионатаФото: БОРЗОВ Денис

ИСТОЧНИК KP.RU

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