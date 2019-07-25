2019-07-25T11:35:09+03:00
Звезды

Мария Шукшина возложила цветы к памятнику отца в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Мария Шукшина у памятника отцу в БарнаулеМария Шукшина у памятника отцу в Барнауле
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В день рождения Василия Шукшина его дочь Мария возложила цветы к его памятнику в Барнауле.

К памятнику, расположенному на улице Юрина Мария отправилась вместе со своими партнерами по спектаклю «Калина красная», премьера которого состоялась накануне в театре драмы: Андреем Мерзликиным, Вячеславом Манучаровым, Иваном Замотаевым, Сергеем Никоненко, Натальей Егоровой. Шукшина собрала все букеты, которые ей вчера подарили благодарные зрители.

- Это все папе несем! – говорит Мария.

Шукшина возложила цветы к памятнику отцу, затем поднялась на постамент, погладила Василия Макаровича по латунному плечу и что-то сказала. Наверняка что-то личное. Возможно, поздравила его с днем рождения.

Напомним, в Алтайском крае проходит фестиваль Шукшинские дни на Алтае. Во вторник, 23 июля, прошло открытие кинофестиваля. На главный приз претендует десять лент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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