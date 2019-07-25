2019-07-25T10:50:28+03:00
Происшествия

Женщина украла из магазина куртку

Анна СЕМИНА
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39-летняя жительница Барнаула подозревается в краже куртки, которую она совершила из магазина.

С заявлением в полицию обратились сотрудники одного из отделов одежды, расположенного в крупном торговом центре краевой столицы. Они рассказали, что к ним заходила покупательница, а после того как она ушла, они недосчитались куртки.

Полицейские установили, что злоумышленница просто воспользовалась моментом, когда продавцы отвлеклись, и стащила вещь. Сумма ущерба составила около 6,5 тысяч рублей. После этого она скрылась в неизвестном направлении.

Впрочем, далеко уйти ей не удалось. Личность злоумышленницы быстро установили. Ею оказалась 39-летня местная жительница. Ее задержали. Правда изъять куртку не получилось – она успела ее перепродать.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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