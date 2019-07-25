Крестный отец по-алтайски: Мужчина изнасиловал мать своего крестника

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-25T10:16:24+03:00

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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту изнасилования молодой 22-летней девушки. Ее обидчиком стал крестный отец ее сына.

Следствие установило, что инцидент произошел в мае этого года в одном из сел Ключевского района. В дом к 22-летней девушке пришел 43-летний местный житель, который приходится крестным отцом ее ребенка.

- Мужчина был пьян и он предложил потерпевшей вступить с ним в интимную связь, на что получил отказ. Тогда он начал угрожать ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, подавил сопротивление и изнасиловал ее, - сообщают в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством». На стадии предварительного следствия мужчина свою вину признал частично. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU