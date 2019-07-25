2019-07-25T09:11:16+03:00
Общество

Улицу Пионеров перекроют в Барнауле

Анна СЕМИНА
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В Барнауле закроют для движения транспорта улицу Пионеров. Это связано с перекладкой участка тепловой сети.

Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. В АО «Барнаульская теплосетевая компания» сообщают, что с 22.00 пятницы, 26 июля, до 6.00 1 августа будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Пионеров в районе остановки «Площадь Текстильщиков» и жилого дома по проспекту Калинина,7а.

В целом же, как отмечают в пресс-службе администрации Барнаула, работы по перекладке участка теплосети началась 22 июля, и завершатся 22 августа. В связи с этим жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Их придется пережить для того, чтобы зима прошла без аварийных ситуаций.

Напомним, помимо этого в настоящее время перекрыт участок проспекта Ленина в районе улицы Чкалова. А с 4 августа будет ограничено движение транспорта на проспекте Комсомольском, также в районе пересечения с улицей Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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