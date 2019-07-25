2019-07-25T08:46:32+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула забыла телефон за 90 тысяч рублей в торговом центре

Анна СЕМИНА
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Жительница Барнаула забыла в одном из торговых центров города дорогой смартфон и его украли.

В дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району обратились жительница краевой столицы. Она рассказала, что у нее украли дорогой сотовый телефон, который она забыла в торговом центре. Сумма причиненного ущерба составила 90 тысяч рублей.

- На указанный адрес была направлена следственно-оперативная группа, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре удалось установить личность злоумышленницы. Ею оказалась 49-летняя жительница Барнаула. Она призналась в краже. Смартфон удалось изъять во время задержания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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