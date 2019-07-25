2019-07-25T07:48:15+03:00
Общество

Количество официальных пляжей сокращается в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае за последнее время сокращается количество официально-разрешенных пляжей.

По данным специалистов Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, число пляжей, которые ранее получили освидетельствования, сокращается из-за завершения летней оздоровительной кампании в детских лагерях. В частности, это касается мест отдыха в Егорьевском, Волчихинском и Ребрихинском районах.

По данным на среду, 24 июля, в списке разрешенных пляжей осталось 58 объектов. Пользуясь случаем, спасатели обращаются к отдыхающим: не пренебрегайте правилам безопасного поведения на воде. Отдыхайте только в специально оборудованных и освидетельствованных местах.

Телефон пожарно-спасательной службы на случай непредвиденной ситуации - 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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